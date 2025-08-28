О запрете въезда для Роберта "Мадьяра" Бровди заявил глава МИД Венгрии.

Командующему Сил беспилотных систем, закарпатцу Роберту "Мадьяру" Бровди запретили въезд в Венгрию. Об этом в своем Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В своем видеозаявлении Сийярто назвал удар дронов по нефтепроводу "Дружба" нападением на суверенитет Венгрии. Он сказал, что именно поэтому командиру украинского военного подразделения, который его совершил, запрещается въезд в Венгрию. А также, по его словам, - в Шенгенскую зону.

"Этому украинскому гражданину не будет разрешено въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет. Мы продолжим защищать национальные интересы, будем защищать безопасность энергоснабжения и суверенитет. Каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность или наш суверенитет, должен ожидать последствий", - сказал Сийярто.

Речь идет о Командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди с позывным "Мадьяр", который родом из Закарпатской области. Он этнический венгр, поскольку имеет венгерское происхождение.

Что известно об атаках на "Дружбу"

22 августа Силы беспилотных систем ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в районе станции "Унеча" в Брянской области, который поставляет нефть Словакии и Венгрии.

После того Петер Сийярто пригрозил Украине "трудностями" с поставками электроэнергии. По его словам, Венгрия поставляет Украине до 40 процентов электроэнергии. Он сказал, что Венгрия могла бы создать трудности с поставками, но не хотят этого.

Подобное заявление делали и в Словакии. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сказал, что для Словакии крайне важна инфраструктура нефтепровода.

