Растущее число приезжих вытесняет местное население из популярных итальянских городов.

Италия на протяжении многих лет является одной из самых популярных среди туристов стран Европы. Однако это также сыграло злую шутку с некоторыми из самых популярных городов страны. Среди них и Неаполь – некогда один из главных оплотов итальянской мафии.

Улица Виа дей Трибунали – одна из самых оживленных артерий Неаполя, полная ресторанов и магазинов. В одном из ее переулков стоит бронзовая статуя клоуна Пульчинеллы, который долгое время был символом города. В высокий сезон очередь, чтобы потереть ему нос "на удачу", может растянуться на полкилометра. Но местные жители знают, что эта традиция – фальшивка. Статуя была установлена ​​только в 2010-х годах и в значительной степени проигнорирована неаполитанцами. Лишь в последние годы инфлюенсеры обнаружили ее, придумали фольклорную предысторию, и тепер туда стекаются вереницы туристы. Результатом стала парадоксальная "местная" традиция без местных жителей – и это яркий пример того, что чрезмерный туризм делает с итальянскими городами, пишет Politico.

"Исторический центр Неаполя мертв. Неаполитанцев не осталось, настоящей жизни не осталось. Они превратились в игровые площадки, торговые центры под открытым небом", – пожаловался социолог и активист Франческо Каликкья.

Издание отмечает, что многие города Италии борются с тем же давлением, но именно Неаполь, с его запутанной историей и открытыми жителями, представляет собой особенно яркий пример.

Активисты, рабочие, эксперты и местные политики утверждают, что чрезмерный туризм разрушает облик города – и, хотя его часто преподносят как источник денег и рабочих мест, они говорят, что в основном это обогащает богатых.

"На местном уровне перераспределения денег не происходит", – отметил Каликкья, добавив, что Неаполь используется как почтовая открытка Италии, в то время как прибыль утекает на север или за границу.

Одним из главных последствий овертуризма для Неаполя стал дефицит жилья.

"В Неаполе, как и в других итальянских городах, краткосрочная аренда жилья выросла в геометрической прогрессии", – пожаловалась муниципальный советник и член ассоциации Resta Abitante Кьяра Капретти, защищающей права местных на жилье.

В некоторых рабочих районах Неаполя на каждые три дома приходится один мини-отель типа "постель и завтрак".

"Если бы это происходило в более богатых районах, местные жители, возможно, справлялись бы с более высокой арендной платой и растущими расходами. Но в более бедных районах последствия гораздо сильнее. Район остается бедным, но теперь он еще и туристический", – пояснил выпускник местного факультета городского планирования Иван Авелла.

В свою очередь Капретти добавляет, что в результате местные жители вынуждены покидать свои дома, заметно участились случаи принудительного выселения.

По ее словам, нагрузка на жилой фонд Неаполя настолько велика, что местные обсуждения городского планирования теперь вращаются вокруг инвестиций в заброшенную восточную часть города, куда можно будет переселить местных жителей из центра города, чтобы освободить место для туристов.

При этом издание отмечает, что некоторые итальянские города и регионы пытались регулировать взрывной рост популярности Airbnb, но местные власти заявляют, что без государственной поддержки их руки связаны. Более того, критики утверждают, что правительство премьер-министра Джорджии Мелони только усугубило ситуацию. В частности Капретти, также являющаяся членом левой оппозиционной партии "Власть народу", заявила, что новые законы упрощают ремонт квартир и изменение их целевого назначения.

Также противники туристического бума Неаполя все чаще описывают исторический центр города как "закусочную гриль под открытым небом", переполненную киосками, торгующими практически одинаковыми закусками. Тем временем, международные сети продолжают множиться, заставляя местных жителей задаваться вопросом, сколько пиццерий реально разместить на одной улице.

"На Виа Толедо, на расстоянии 46 метров, в 2015 году было всего одно заведение общественного питания. К 2023 году их было уже пять – по одному на каждые 9 метров", – отметил Авелла.

Одновременно из-за разрастания заведений общественного питания исчезли важные местные достопримечательности. Например, книжный магазин Pironti на площади Данте, где поколения студентов покупали учебники, теперь превратился в таверну.

Городские власти пытались сдержать ресторанный бум, разрешая открытие новых заведений только в определенных случаях, например, если они предлагали что-то помимо еды. Неожиданным результатом, как объяснил Капретти, стало то, что "теперь каждая таверна называет себя книжной устричной".

Расцвет гастрономического туризма также обострил давние проблемы с утилизацией отходов. На улицах скапливаются кучи одноразовой упаковки от заведений, торгующих едой на вынос, в основном оставленные посетителями. "Во многих районах теперь невозможно пройтись, не ощущая постоянного запаха жареного", – пожаловался Капретти.

Трансформация разрушает и социальную структуру городов – в частности, из их центров исчезают скамейки и общественные туалеті

"В центрах городов общественные туалеты практически исчезли, и это настоящая проблема. Тот, кому нужен туалет, вынужден идти в кафе и покупать там что-то или справлять нужду на улице", – негодует профессор архитектуры в римском университете Roma Tre Адольфо Баратта.

Он также добавляет, что это непропорционально сильно затрагивает бедных: "Бездомных выселяют, в том числе и потому, что их присутствие считается неприятным для туристов. Их вытесняют из исторических центров и не предоставляют никаких условий для проживания".

Ииальянцы жалуются, что даже религиозные практики меняются – церкви, которые когда-то служили местами сбора жителей, теперь становятся туристическими достопримечательностями, вытесняя богослужения из исторического центра.

Культура также ориентирована на туристов, а не на местных жителей, и часто становится слишком дорогой. "Многое, что раньше было бесплатным, теперь платное", – подтвердила активистка организации Mi Riconosci Марина Миннити, защищающая права работников культуры.

Как ни парадоксально, туризм часто стирает те самые качества, которые изначально привлекали посетителей. Авелла рассказал, что в ходе своего исследования, общаясь непосредственно с туристами, он начал замечать жалобы на то, что в городе слишком много предприятий общественного питания, и что коммерческая жизнь города становится все более однобокой.

На этом фоне Каликкия предупредил, что нельзя слишком надеяться на туризм, в качестве примера рассказав историю женщины из своего района, которая когда-то работала уборщицей.

"Женщина наняла пару гостевых домов, а ее сын открыл бар и тоже взял на себя управление несколькими гостевыми домами. Так что, как видите, туризм может стать способом быстро вырваться из нищеты. Но проблема в том, что плана Б нет, когда туризм сократится, как это происходит сейчас. Ей пришлось закрыть свои гостевые дома, потому что туристов стало меньше. Ей пришлось устроиться на работу в ресторан, но это только до тех пор, пока он не закроется, потому что и он, как и все остальное, зависит от туризма", – подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, еще одной жертвой чрезмерного туризма в Италии является Венеция. В стремлении контролировать потоки туристов и зарабатывать на них больше местные власти даже ввели плату за вход в центр города.

Однако местным жителям этого недостаточно – они хотят, чтобы туристы платили намного больше, и не пользовались водным транспортом, которым горожане передвигаются по своим ежедневным делам.

