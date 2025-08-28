По словам теннисиста, россияне атаковали школу, которой было более 30 лет.

В ночь на 28 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности в Киеве прозвучало много взрывов, последствия обстрела зафиксированы в 20 местах, повреждено до 100 объектов и разрушен подъезд многоэтажного дома в Дарницком районе города.

В то же время бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, который служит в ЦСО СБУ "Альфа" отреагировал на вражескую атаку и показал ее последствия.

""Военной" целью во время атаки россиян сегодня утром была частная школа, которая существовала более 30 лет... И детский сад, в который я ходил, когда был маленьким", - рассказал Стаховский на своей странице в Instagram.

Видео дня

Обстрел Киева 28 августа - что известно на данный момент

Как писал УНИАН, сегодня, 28 августа, Россия нанесла удар по Киеву, в результате чего количество погибших возросло. Известно, что из-за атаки погибло 15 человек, из них 4 ребенка. Также среди пострадавших - 10 детей.

"В целом по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах - принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела", - сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Кроме того, к поиску людей привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. Для расчистки территории активно используется роботизированная техника, чтобы спасатели могли быстрее работать.

Вас также могут заинтересовать новости: