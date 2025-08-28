Основные валютные изменения в начале осени будут соответствовать событиям лета.

Курс доллара в Украине пока остается стабильным и достаточно прогнозируемым: за незначительным исключением, основные колебания американской валюты происходили ниже стартового курса года в 42,02 грн. Кроме того, в течение июня-августа официальный курс доллара в среднем на 1% был ниже.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, летом продолжалось постепенное подорожание евро, главная причина которого кроется в мировых котировках пары доллар/евро. Эксперт напомнил, что с начала года евро в Украине вырос почти на 10-12%, а за июнь-август - почти на 5%.

"В-третьих, в течение лета темпы инфляции значительно замедлились: если по итогам мая инфляция в годовом измерении составила 15,9%, то уже в июле - 14,1%, а в августе мы ожидаем, что статистика покажет 13,5-14% (пока статистические данные еще не обнародованы)", - сказал Лесовой.

Он отметил, что рынок живет трендами, и поэтому можно предположить, что начало осени окажется достаточно инерционным: основные валютные изменения будут соответствовать событиям лета.

Основные показатели валютного рынка с 1 по 7 сентября, по прогнозу банкира, могут быть следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Сейчас основные экономические показатели, формирующие курсы, являются благоприятными для того, чтобы в очередной раз засвидетельствовать, что рынок находится в неугрожающем, достаточно стабильном уровне", - резюмировал Лесовой.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 28 августа снизился на 7 копеек и составляет 41,50 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 48,55 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,33 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,30 грн/евро, а курс продажи - 48,15 грн/евро.

