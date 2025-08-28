У супругов двое детей.

Жена актера Брюса Уиллиса, которому диагностировали фронтотемпоральную деменцию, призналась, что сейчас они с мужем живут отдельно.

Как передает Mirror, признание прозвучало в новом документальном фильме, посвященном жизни их семьи после диагноза. Эмма Хэминг Уиллис объяснила, что решение жить отдельно было чрезвычайно сложным, но необходимым для детей - 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин:

"Это было одно из самых трудных решений, которые мне пришлось принять. Но я знала, что прежде всего Брюс хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше приспособлен к их потребностям, а не к его".

По словам Эммы, их второй дом наполнен любовью, теплом, заботой и смехом. Там дети чувствуют себя в безопасности, а близкие друзья актера регулярно наведываются к нему. Также Уиллиса посещают бывшая жена Деми Мур и их дочери.

Жена также поделилась, что актер сохраняет физическую активность и в целом находится в хорошем состоянии здоровья, однако его речевые способности постепенно угасают:

"Брюс до сих пор очень мобилен. Он в отличном физическом состоянии, знаете, просто его мозг его подводит. Мы нашли способ общаться с ним - другой, но все же способ. И я благодарна за это. Благодарна, что мой муж все еще с нами".

Болезнь Брюса Уиллиса

Напомним, в 2022 году семья официально объявила о завершении его актерской карьеры из-за расстройства, которое влияет на речевые и когнитивные способности.

В 2023 году стало известно, что у актера также диагностировали фронтотемпоральную деменцию - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает лобные и височные участки мозга. Эта болезнь влияет на поведение, речь, эмоциональную регуляцию и социальные навыки.

В случае Уиллиса она сочетается с афазией, что значительно затрудняет коммуникацию, хотя физические способности актера остаются относительно стабильными.

