Начиная с 28 августа четыре знака Зодиака ждут необычные открытия. Они окажутся в центре перемен - то, что долго оставалось неизменным, может резко преобразиться. Плутон щедро раздает свои "дары", и главным из них станет чувство легкости. Оно может прийти через сложные обстоятельства, но результат стоит того, чтобы пройти через испытания, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Для вас, Овны, 28 августа станет моментом истины. Ситуация, от которой вы упорно отворачивались, неожиданно потребует вашего внимания. И вы удивитесь: она вовсе не так страшна, как казалось.

Квадрат Луны и Плутона помогает вам ясно увидеть то, что мешало идти вперед, и мягко подталкивает к решению. Как только вы разберетесь с этим, то ощутите невероятное облегчение. Это и есть тот самый подарок судьбы - освобождение.

Разобравшись с проблемой, вы почувствуете, что тяжелый груз спал с плеч, и дорога к радости и удовлетворению вновь открыта. Все, что от вас требуется - смелость. Но ее у вас предостаточно.

Близнецы

Для Близнецов этот период несет ценный подарок - знание. То, что раньше оставалось для вас загадкой, вдруг становится очевидным. Может прийти озарение, которое перевернет ваше восприятие ситуации.

Аспект Луны и Плутона словно приоткроет занавес, позволяя вам увидеть истинные мотивы других людей. Новая информация может изменить все, что вы думали о происходящем, и это откроет вам дополнительные возможности.

Вы сами решите, как использовать это знание, но сам факт его получения вдохновит вас. Словно Вселенная вложила вам в руки "секретный ключ", открывающий скрытые двери.

Дева

Девы, ваш дар заключается в освобождении от иллюзий. Вы сможете отпустить стремление к идеалу и впервые почувствовать настоящий покой.

Квадрат Луны и Плутона толкает вас к переменам. Он мягко указывает: настало время отказаться от чего-то, что больше не работает. Возможно, привычка, старый образ жизни или даже подход к делу - все это требует пересмотра.

Вы часто держите все под контролем, но именно сейчас освобождение принесет вам пользу. Пора признать, что некоторые вещи себя изжили. Как только вы это поймете, жизнь начнет двигаться в правильном направлении.

Скорпион

Скорпионы, вы, как никто другой, знакомы с глубинной энергией Плутона. Этот аспект почувствуется особенно ярко. Внутри вас зреют перемены, и Луна в квадрате с вашим управителем дает толчок к трансформации.

Это момент откровенности с самим собой. Вы ясно видите, что именно требует изменений, и понимаете: настало время действовать. Возможно, придется отпустить старую привычку или изменить подход к жизни, но этот шаг приведет вас к обновлению.

Хотя изначально процесс может показаться сложным, осознание принесет огромный дар - силу. Именно она позволит вам смело войти в новую главу жизни с уверенностью и внутренним светом.

