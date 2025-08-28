Создатели также показали первые постеры ленты.

Стриминговый сервис Netflix назвал дату выхода третьего сезона криминально-драматического сериала ужасов под названием "Монстр: История Эда Гина", который основан на реальных событиях.

Известно, что съемки ленты начались еще в ноябре 2024 года. Но на днях создатели показали первые постеры и рассекретили дату премьеры.

"Он стал вдохновением для культовых фильмов ужасов, но его жуткая история вам может быть не знакома... пока. "Монстр: История Эда Гина" - 3 октября на Netflix", - отметили создатели ленты в Instagram.

Кстати, в центре сюжета будет история Эда Гина, который, на первый взгляд, очень тихий человек. Однако потом становится известно, что он живет на ферме, где жестоко убивал, эксгумировал тела и создавал жуткие предметы из человеческих останков. Главную роль в сериале сыграет актер Чарли Ханнэм.

К слову, первый сезон сериала вышел в 2022 году и был посвящен серийному убийце Джеффри Дамеру. Главную роль в нем сыграл Эван Питерс. Продолжение ленты зрители увидели в 2024 году. Тогда криминальная драма была основана на истории братьев Менендес, осужденных за жестокое убийство собственных родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году.

