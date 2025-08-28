Сыновья Мирослава вместе с матерью живут сейчас в Европе.

Известный украинский музыкант, певец, лидер группы The ВЙО Мирослав Кувалдин, который сейчас военнослужащий ВСУ, рассказал, вернется ли его семья из-за границы.

Не секрет, что жена и двое сыновей артиста находятся в вынужденной эмиграции с начала полномасштабной войны. По словам Мирослава, сейчас его сыновья Булат и Корней получают образование в европейских учебных заведениях. Мужчина не исключает, что ребята могут захотеть остаться там навсегда.

"Я понимаю, чем дольше эта война продолжается и чем дольше они там находятся, тем больше они там адаптируются. Но я хотел бы, чтобы им было что делать в Украине. У них как раз, в принципе, сейчас время, чтобы получить образование и дальше возвращаться, если будет куда возвращаться и жить. Здесь, конечно, я хотел бы их видеть рядом, но допускаю, что они не захотят возвращаться. Да, такое тоже может произойти", - пояснил певец в интервью проекту "Исландия".

Кувалдин добавил, что у его старшего сына Корнея достаточно спокойный характер и сейчас ему нравится жизнь в Ирландии. Однако певец считает, что Европа все же больше подходит для людей постарше.

"У меня есть много знакомых-иностранцев, которые сюда переезжали еще до полномасштабной войны. Они говорили: "Европа - это для пенсии. Для бабушек, для дедушек классно, а у вас тут каждый день что-то случается. И сильно планов не построишь, и это так круто". Ни за какие деньги ты не купишь это", - сказал музыкант.

К слову, жена певца живет с младшим сыном Булатом в Германии. Мирослав ранее рассказывал, что ему редко удается видеться с родными, но во время отпуска он ездил к ним в гости.

