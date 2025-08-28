Ориентировочно с 06:00 пограничники начали пропуск этой категории граждан.

Огромных очередей на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 года на границе нет. Об этом во время брифинга сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.

Говоря об изменениях в законодательство о возможности выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, он отметил, что соответствующие изменения вступили в силу сегодня.

"И уже ориентировочно с 6 часов утра пограничники начали пропуск той категории граждан, которой это касается", - сказал Демченко.

Он добавил, что количество таких мужчин, которые уже смогли пересечь границу, назвать не может, ведь статистика по возрастной категории не ведется.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что накануне вечером "распространялась информация, что большой ажиотаж, очереди из этой категории граждан на границах, но пограничники не пропускают, не получили какого-то указания".

"Мы вчера давали четко разъяснения: когда эти изменения вступят в силу, соответственно, и будет обеспечиваться пропуск этой категории граждан... Если так проанализировать ситуацию по большинству пунктов пропуска, то большого ажиотажа по выезду этой категории граждан, по состоянию на утро, мы не видим", - отметил Демченко.

Он не исключил, что кто-то из этой категории граждан в дальнейшем еще планирует пересечь границу на выезд за пределы Украины, но "огромных очередей из категории мужчин в возрасте от 18 до 23 лет на границе точно нет".

Как насчет выезда за границу женщин-депутатов местных советов

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что женщины, которые являются депутатами местных советов, смогут беспрепятственно пересекать государственную границу. Ранее они не могли выехать даже в законный отпуск, чтобы увидеть родных или привезти помощь для военных.

Демченко заявил, что пограничники ожидают обнародования и вступления в силу законодательных изменений, касающихся женщин-депутатов. Когда это произойдет, они обеспечат возможность пересечения границы этой категорией граждан Украины.

