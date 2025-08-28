В РФ ощутимо нарастили производство оружия и получают западные комплектующие в обход санкций.

Российская Федерация может сохранять высокую интенсивность войны против Украины еще достаточно длительное время - по меньшей мере год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал журналистам в кулуарах международного форума экспертной сети Крымской платформы.

"Россия продержаться может достаточно долгое время. По моим личным оценкам - это не менее года", - сказал он.

Гаврилюк добавил, что россияне сильно нарастили производство оружия и средств поражения, подняли уровень оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, россиянам помогают другие серьезные страны.

"И самое главное в том, что санкции, которые введены странами Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки - не играют ту роль, которую они должны были бы играть. В первую очередь, из-за того, что отсутствует мониторинг выполнения тех санкций, со стороны тех же стран, которые вводят эти санкции", - отметил Гаврилюк.

Он отметил, что комплектующие и многие компоненты в российских средствах поражения, которыми сегодня российские захватчики наносили удары по Киеву и территории Украины - это комплектующие производства западных стран, а не производство самой России. Особенно - это системы наведения и системы управления в ракетах и беспилотных системах. Эти западные системы обеспечивают России надежное наведение для поражения объектов на украинской территории.

По его словам, речь идет о широкой линейке комплектующих.

Россия уклоняется от прекращения войны

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина согласилась на прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами Америки еще 7 марта. Украина это поддержала без каких-либо условий. В то же время, Россия всячески избегает прекращения огня.

По мнению Зелкнського, никакие заявления России о том, что россияне "готовы не захватывать дальше Украину" не являются уступками.

