Актер признался, при каком условии вернулся бы к франшизе.

Популярный британский актер Орландо Блум заговорил о новой части культовой франшизы "Властелин колец" и намекнул на возвращение к своей роли.

48-летний актер, который недавно развелся с Кэтти Перри, выразил свое желание снова сыграть Леголаса. Блум добавил, что не видит никого другого, кто мог бы сыграть этого персонажа в сиквеле.

"Я не знаю, честно говоря, послушайте, если Леголас будет частью этого, независимо от того, какую часть они будут снимать, то я надеюсь, что мне позвонят, потому что я не хотел бы видеть, как эту роль играет кто-то другой. Но я действительно не знаю, о чем идет речь в истории, я знаю, что это история о Голлуме, поэтому это возможно", - передает слова актера Independent.

Видео дня

Ранее Орландо рассказывал, при каком условии он мог бы вернуться во франшизу. В интервью MovieWeb актер заявил, что был бы не против, если бы создатели использовали искусственный интеллект и визуально омолодили его.

Размышляя над тем, как мог бы выглядеть его персонаж в новом фильме, Блум отметил:

"Я думаю, что в первую очередь я хотел бы видеть [Леголаса - УНИАН] того же возраста. Поэтому придется привлечь искусственный интеллект. Я бы хотел видеть его гибким, легким и воинственным, поэтому искусственный интеллект должен был бы сыграть свою роль. И я думаю, что если бы меня спросили, я бы ответил: "Конечно!" Было бы так весело вернуться в Новую Зеландию и провести там столько времени, сколько они захотят. Потому что, честно говоря, если вы хотите быть где-то в мире сейчас, то Новая Зеландия - это то место".

Орландо Блум отметил, что его жизнь изменили две легендарные франшизы - "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря". Он также выразил желание снова перевоплотиться в Уилла Тернера. Кстати, в сети уже ходят слухи, что Джонни Депп может вернуться к образу Джека Воробья в новой части.

Вас также могут заинтересовать новости: