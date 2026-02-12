В Раде объяснили, что делает Кремль, чтобы не допустить свержения режима

По его словам, Путин надеялся, что все пройдет очень быстро - за несколько дней или недель.

В России власти боятся, что через социальные сети могут координироваться протестные акции, которые приведут к свержению режима. Об этом сказал в комментарии УНИАН председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко по поводу попытки России ограничить работу мессенджера Telegram и заблокировать мессенджер WhatsApp.

Он отметил, что в отношении Telegram ряд политиков Украины еще ранее заявили о необходимости его блокировки, поскольку речь идет о российской разработке, которая активно используется для того, чтобы распространять дезинформацию, вербовать агентов.

"Для нас это вопрос национальной безопасности. Но для России, если речь идет о каких-то социальных сетях, то это другая мотивация. Она связана как раз с тем, чтобы максимально изолировать собственное население, контролировать информационное пространство и не допустить распространения альтернативных источников информации", - подчеркнул Мережко.

Видео дня

По его словам, такова тоталитарная практика России. Он подчеркнул, что Россия, не имея желаемых и быстрых успехов на фронте, в частности, и в Донецкой области, может пойти на усиление мобилизации, и это может вызвать протесты. Мережко подчеркнул:

"Мы видим, что уже начинается критика. И даже на уровне Думы. Там квазидепутат начал критиковать то, что они называют СВО. Критика распространяется, а затем она выходит на политический уровень. Растет недовольство ситуацией у российского населения, потому что более 4 лет продолжается война".

По его словам, российский диктатор Владимир Путин надеялся, что все пройдет очень быстро - за несколько дней или недель.

"Это стратегический провал для Путина, стратегическое поражение", - сказал нардеп.

При этом добавил, что это начинает осознавать население РФ.

"Власти России боятся повторения Арабской весны, когда через соцсети распространялось недовольство населения и это привело к свержению режимов. Помня об этом, путинский режим пытается закручивать гайки", - подчеркнул Мережко.

Он подчеркнул, что Россия любой источник информации пытается поставить под свой контроль, а если не удается, то запретить.

"Это типичная практика для тоталитаризма", - отметил нардеп.

Арабская весна - что известно

Как сообщал УНИАН, в Тунисе в 2011 году прошла новость о самосожжении никому неизвестного 26-летнего торговца фруктами, у которого полиция конфисковала товар и электронные весы. Эта провинциальная трагедия стала пусковым крючком парада революций на половине континента. Их назвали - Арабская весна. Протесты в Тунисе попытались утопить в крови. Но когда армия встала на сторону народа, президент бежит из страны. Акции неповиновения арабов стали новым феноменом, потому что самоорганизация людей происходила через соцсети.

Именно так восстал Египет. Массовые акции приводят к отставке президента Мубарака. 11 мая уже бывший президент предстанет перед судом, обвиненный в умышленном убийстве мирных демонстрантов. Его присудят к пожизненному заключению. Далее арабская весна перекинется в Ливию и Сирию.

Вас также могут заинтересовать новости: