Больше половины венгров считают, что Орбан 'устал' и его нужно заменить

Больше половины гражданя Венгрии считают, что Виктор Орбан "устал" от должности премьер-министра и должен покинуть свой пост. Об этом свидетельствует опрос института Publicus для издания Nepaszava.

Перед Новым годом Орбана спрашивали, будет ли он снова кандидатом от "Фидес" на пост премьер-министра. Тогда он заявил, что, хотя партия ищет ему преемника, в настоящее время нет более подходящего кандидата.

"Однако последние данные Publicus показывают, что 55 процентов всего населения считают, что Виктор Орбан "устал" и больше не подходит для руководства страной", - отмечается в статье.

Такое мнение разделяют и 4% избирателей партии "Фидес", хотя 94% из них продолжают его поддерживать и не считают его уход своевременным.

При этом, согласно опросу, большинство проправительственных избирателей хотели бы видеть преемником Виктора Орбана нынешнего главу МИД Петера Сийярто. Опрос также показал, что уход Орбана не приведет к существенному изменению политического баланса сил; более 90 процентов сторонников партии "Фидес" проголосовали бы за нее, даже если бы он не был кандидатом в премьер-министры.

Так, на вопрос о том, что произойдет, если у "Фидес" будет другой кандидат в премьер-министры вместо Виктора Орбана, только 2% избирателей, поддерживающих правительство, заявили, что не уверены в своем выборе, и только 1% ответили, что проголосуют за другую партию.

При этом, что интересно, 4% респондентов, не поддерживающих правительство,заявили, что проголосовали бы именно за "Фидес", если бы Орбана заменили.

Орбан и Украина

Правительство Венгрии последовательно выступает против финансовой и военной помощи Украине со стороны Европейского Союза. Ранее кабинет Орбана запустил так называемую "национальную петицию" против дальнейшей финансовой поддержки Киева со стороны Брюсселя.

Орбан также заявил о якобы попытке Украины вмешаться в парламентские выборы в его стране и поручил вызвать украинского посла в Министерство иностранных дел.

