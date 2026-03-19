'Историки дадут ответ': Орбан не определил, являются ли удары Трампа по Ирану войной

По словам политика, Трамп считал Иран источником войны.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что пока рано определять, можно ли считать действия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана войной или миром. В частности, в интервью для GB News его спросили, как такая осторожная позиция Орбана согласуется с тем, что один из его главных союзников, а именно Трамп, уже начал военный конфликт против Ирана.

"Вопрос в том, начал ли он войну или мир, - этого еще никто не решил, историки дадут ответ. Я разговаривал с ним несколько недель назад в Вашингтоне и, насколько я понял его намерения, он считал Иран источником войны. Поэтому, по его мнению, удар по Ирану был действием против центра этой войны. Нужно время, чтобы понять, приближают ли эти удары мир или наоборот. Сейчас рано делать выводы", - подчеркнул политик.

Когда его спросили, советовал ли он Трампу не нападать на Иран, Орбан сказал, что президент США не разрешил раскрывать детали их диалога. По его словам, сам он ведет себя осторожнее, чем американский лидер.

Видео дня

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Европа не намерена помогать Трампу в конфликте с Ираном. Как отмечает Reuters, европейские лидеры опасаются быть втянутыми в непредсказуемый конфликт, цели которого они не до конца понимают.

"До сих пор нет убедительного плана того, как эта операция может увенчаться успехом. Вашингтон не консультировался с нами и не говорил, что необходима европейская помощь… Мы заявили, что пока идет война, мы не будем участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, например, военными средствами", - отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также Reuters сообщал, что США готовятся отправить тысячи военных на Ближний Восток. В частности, администрация Трампа обсуждала варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харк, который является центром 90% иранского экспорта нефти. Однако один из чиновников предупредил, что такая операция будет очень рискованной, поскольку Иран может добраться до острова с помощью ракет и беспилотников.

