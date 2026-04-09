В Евросоюзе будут требовать от Венгрии объяснений в связи с координацией её антиукраинских действий с Россией

В ответ на обнародование новых деталей переговоров между главами МИД Венгрии и России, подтверждающих, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией, Европейский Союз потребует от правительства Венгрии срочно предоставить объяснения. Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, сообщает"Европейская правда".

По ее словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет вопрос о координации с Россией антиукраинских действий Венгрии в ЕС на уровне лидеров государств-членов.

"Разоблачения в материале журналистского расследования... подчеркивают тревожную вероятность координации правительства государства-члена (Венгрии) с Россией, что означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан", - заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что "это крайне тревожно", правительство соответствующего государства-члена должно предоставить объяснения в срочном порядке.

"И президент (Урсула фон дер Ляйен) также поднимет этот вопрос на уровне лидеров", - сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Детали 12-пунктного соглашения между Венгрией и Россией

Как сообщал УНИАН, в распоряжении журналистов оказались секретные документы российского правительства, раскрывающие масштабное сближение Будапешта и Москвы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердили план из 12 пунктов.

Соглашение охватывает ключевые направления - от поставок ядерного топлива до обмена артистами цирка. По имеющимся данным, оно было финализировано во время декабрьского саммита в Москве, который стал уже 16-м заседанием межправительственной комиссии.

Согласно документам, стороны договорились, что российские компании получат зеленый свет на новые проекты в сфере электроэнергетики и водорода в Венгрии. Также углубляется сотрудничество в сферах нефти, газа и атомной энергетики. Будапешт согласился рассмотреть "импорт" учителей из России для укрепления русскоязычного образования и открытия программ обмена для аспирантов.

