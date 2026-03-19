В Венгрии набросились на Украину с новыми обвинениями

В Венгрии обвинили Украину в атаке на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток". Министр иностранных дел страны Петер Сийярто утверждает, что украинская сторона якобы нанесла по объекту 22 удара дронами, чтобы осуществить "тотальную энергетическую блокаду" Венгрии.

Заявление Сийярто привел пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х. Сийярто говорит, что "теперь украинцы действительно перешли все границы".

Венгерский министр отметил, что компрессорная станция "Турецкого потока", которая якобы была атакована, очень важна для поставок природного газа в Венгрию.

"Украинцы держат нас в нефтяной блокаде, а теперь они хотят сделать невозможным и наше газоснабжение", – говорит Сийярто.

В Венгрии в очередной раз напомнили, что являются одним из ключевых поставщиков газа и электроэнергии для Украины.

"Прекратите эти атаки, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии!" – заявил глава венгерского МИД.

Венгрия и Украина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. Лидеры ЕС пытались убедить его снять свое вето, но не смогли этого сделать. Вопрос кредита для Украины обсуждали в течение 1,5 часа.

Поведение Орбана в отношении Украины уже возмущает и Германию. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил венгерскому коллеге, что политику Будапешта уже "нельзя терпеть".

