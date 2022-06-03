Деятельность компании в России и Беларуси будет приравнена к деятельности в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе.

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о повышении налогов для тех, кто ведет бизнес в России и Беларуси.

Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Авторами законопроекта под названием "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ("Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс") стали конгрессмены Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джим Берд и Адам Кинзингер. Все они входят в двухпартийное объединение "За страну", созданное конгрессменами-ветеранами, которое уже не раз выступало за большую поддержку Украины и предоставление ей больше вооружения", - отмечает Железняк.

По его словам, законопроект предусматривает, что деятельность компании в России и Беларуси будет приравнена к деятельности компании в Северной Корее, Иране, Сирии и Кубе, что автоматически будет означать значительное увеличение налогов для этих компаний.

"Война России не может и не должна финансироваться налогами, которые платят американские компании. Это политика здравого смысла: если компания решает вести бизнес в России - и, соответственно, платить налоги, финансируя ее военную машину - американский народ не должен оплачивать счета таких компаний", - говорится в совместном заявлении конгрессменов.

Аналогичный законопроект внесен и в Сенат председателем финансового комитета Сената США Роном Уайденом и членом финансового комитета Робом Портманом, добавил Железняк.

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что украинский парламент готовит законопроект, которым предусматривается введение дополнительного налога для компаний за сотрудничество с Россией несмотря на ее широкомасштабное вторжение в Украину.

Тем временем Польша готовится представить предложение ввести налог на российское сырье.

Вас также могут заинтересовать новости: