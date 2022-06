В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о повышении налогов для тех, кто ведет бизнес в России и Беларуси.

Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Авторами законопроекта под названием "The Support Ukraine Through Our Tax Code Act" ("Закон о поддержке Украины через Налоговый Кодекс") стали конгрессмены Джаред Голден, Дон Бекон, Салуд Карбахаль, Джим Берд и Адам Кинзингер. Все они входят в двухпартийное объединение "За страну", созданное конгрессменами-ветеранами, которое уже не раз выступало за большую поддержку Украины и предоставление ей больше вооружения", - отмечает Железняк.