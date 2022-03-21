Ранее идею повышения налогов для компаний, которые остались работать на российском рынке, высказали в польском правительстве.

В Верховной Раде готовится законопроект, которым предусматривается введение дополнительного налога для компаний, которые продолжают работать с Россией несмотря на ее широкомасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Facebook.

"Готовим закон о дополнительном налоге в Украине для компаний, которые продолжают работать с Россией. Польская идея о "бизнес-репарациях" должна заработать и у нас", - отметил нардеп.

Железняк подчеркнул, что "если компании имеют средства и желание спонсировать военную сферу агрессора, то найдут деньги и на восстановление всего разрушенного в другой стране".

Отметим, что ранее о намерении повысить налоги для компаний, которые остались работать на российском рынке, рассказал представитель правительства Польши Петр Мюллер, пишет polsatnews.pl.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий презентовал несколько моментов по вопросам, для реализации которых потребуются изменения в Конституцию", - сказал Мюллер.

Среди таких вопросов - введение дополнительного налогообложения для субъектов, которые продолжают свою экономическую деятельность в России. По словам Мюллера, это станет четким сигналом международным корпорациям, что они не могут спокойно работать в России, подпитывая российскую военную машину.

Как ранее сообщал УНИАН, депутат из Шотландии Кэрол Монахэн сообщила, что некоторые крупные бизнесы из Франции и Германии решили все же продолжить свою работу в России. По ее словам, "кровавые деньги" продолжают зарабатывать Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Adidas, Volkswagen, BMW и Mercedes.

При этом более 200 различных компаний уже ушли с российского рынка или планируют это сделать в ближайшее время.

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