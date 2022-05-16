Также экономику Украины может охватить волна национализации.

Если война России против Украины продлится больше еще трех-четырех месяцев, то придется повышать налоги и сокращать расходы.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко изданию The Economist.

"Ситуация очень сложная, я не собираюсь преуменьшать это. Но мы можем с этим справиться", - говорит Марченко.

Он отметил, что за второй квартал этого года Украина получила гранты на общую сумму около 4,5 миллиарда долларов при бюджетном дефиците в 15 миллиардов долларов.

Украина очень рассчитывает на помощь иностранных государств. Однако, отмечает Марченко, это не является устойчивым. Если война продлится еще три-четыре месяца, то понадобятся болезненные меры, предусматривающие значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов.

Также он допустил, что экономику может охватить волна национализации.

"Реальный страх заключается в том, что то, что в последние годы превратилось в довольно свободную рыночную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", - добавил Марченко.

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Марченко сообщил, что на фоне полномасштабного военного вторжения России Украина завершила апрель с дефицитом бюджета в 125 млрд грн. При этом поступления от налоговой и таможни составили 53 млрд грн, что превысило ожидания, а на май запланировано 57 млрд грн поступлений.

По словам министра, ежемесячный дефицит планируют погашать благодаря международным грантам и кредитам. Марченко добавил, что продолжаются переговоры о международных грантах в объеме 11 млрд долларов, из них 5 млрд долларов Украина уже получила.

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