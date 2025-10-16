В Финляндии в каждом здании площадью более 1200 квм по закону должен быть защищенный подвал.

Со всех стран Европы, только в Финляндии имеется достаточное количество укрытий на случай войны.

Как отмечает Bild, эта страна в отличие от остальных европейских стран после 1939-1940 годов продолжала строить новые бункеры и на сегодняшний день их насчитывается 50,5 тыс. Издание отметило, что спрятаться в них могут одновременно 4,8 млн человек. Население Финляндии составляет 5,5 млн.

"Для сравнения, в Германии всего лишь 480 тыс. мест в укрытиях, то есть одно место на 174 человека", - написало издание.

Видео дня

Репортер издания Альберт Линк посетил крупный бункер в финской столице Хельсинки. Глубина укрытия составляет 20 м и вмещает 6000 человек. По словам инструктора по гражданской защите Томи Раски, здесь люди смогут остаться в живых "дажи при ядерном ударе".

Содержание укрытия обходится дорого, но оно также приносит стабильный доход — здесь расположены фитнес-центр, детская игровая площадка, хоккейная арена и паркинг. В Финляндии в каждом здании площадью более 1200 квм по закону должен быть защищенный подвал.

А вот запасов еды и консервов в укрытиях нет. Каждый финн обязан иметь свой запас еды на 72 часа, а также фонарики, батарейки, туристический коврик и спальный мешок.

В списке, который получило каждое финское домохозяйство на случай чрезвычайного положения, указаны также лекарства, средства гигиены, таблетки йода, книги, бумага и ручка.

"Все это граждане должны принести с собой в укрытие", - написало издание.

"Здесь внизу речь идет действительно только о выживании", - отметил Раски.

Укрытия в Европе

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью, в Германии хотят создать больше укрытий. В Министерстве внутренних дел хотят разработать ключевые моменты для концепции убежища. Однако там признали, что создание сети убежищ займет много времени.

Вас также могут заинтересовать новости: