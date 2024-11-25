В стране считают, что такие места должны быть легкодоступными для людей.

Из-за ухудшения ситуации с международной безопасностью, в Германии хотят создать больше укрытий. По словам представителя Федерального министерства внутренних дел страны, "сейчас есть намерение разработать ключевые моменты для концепции убежища", пишет Spiegel.

Он отметил, что в стране ожидают "широкую координацию", поэтому этот процесс может занять некоторое время.

Представитель добавил, что таким образом власти смогут фиксировать, какие объекты пригодны для создания укрытий. В качестве примера, он упомянул о подземных автостоянках, станциях метро и подвалах. Поэтому по соответствующим стандартам должны быть оборудованы как общественные здания, так и частные помещения.

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"Речь идет о том, что эти места должны быть быстро доступны для людей", - сказал спикер.

Кроме того, граждане Германии должны иметь возможность найти кратчайший путь к укрытию с помощью мобильного телефона.

Представитель министерства добавил, что сейчас в Германии есть только 579 бункерных помещений, однако ранее их было 2 тысячи. Сейчас в них могут укрыться только 480 тысяч человек.

Германия и Украина - последние новости

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что у нашего государства есть все шансы получить дальнобойные ракеты Taurus, однако этого придется ждать довольно долго. В частности все зависит от выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля.

В то же время издание Spiegel сообщало, что распад коалиции в Германии поставил под угрозу поставки беспилотников в Украину. Речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum, которые запросила Украина, цена которых достигает 153 миллиона евро.

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