Молдавская правящая проевропейская партия PAS уверенно переизбирается, сохраняя курс страны на вступление в Европейский Союз и повышая риск обострения напряженности с Россией.

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 99.47% данных. Партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майи Санду получила 49,9% голосов — за нее проголосовало более 780 тысяч граждан, что обеспечивает ей достаточное большинство для сохранения власти на второй срок, согласно результатам из всех избирательных участков.

Пророссийский Патриотический избирательный блок под руководством бывшего президента Игоря Додона занял второе место с результатом 24,28% (более 380 тысяч проголосовавших).

Следующему правительству предстоит продолжить реформы, необходимые для достижения цели — вступления в ЕС к концу десятилетия, пишет Bloomberg. СМИ также сообщало, что победа проевропейской партии сильно ударит по России, которая потратила миллионы долларов и использовала различные схемы, чтобы привести к власти в Кишиневе пророссийские силы. Результаты следующие:

  • PAS - 49.99%;
  • Патриотический блок - 24.28%;
  • блок "Альтернатива" - 7.99%;
  • "Наша партия" - 6.22%;
  • "Демократия дома" - 5.63%.
Данные ЦИК Молдовы / скриншот

Чем были интересны выборы в Молдове

Ранее УНИАН сообщал, что Молдова могла повторить путь Грузии, если бы на выборах победила пророссийская партия. Победа России в Молдове несла бы риски как для ЕС, так и непосредственно для Украины. Учитывая, что Молдова находится в одном пакете расширения ЕС с Украиной, остановка евроинтеграции первой могла бы привести к проблемам на этом пути и для второй.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия явно подготовилась к возможному захвату власти в Молдове неконституционным способом. Самой большой угрозой было бы потенциальное превращение Молдовы в плацдарм для российского военного вторжения в Украину через Одесскую область.

