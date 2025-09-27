Исторические выборы: повторит ли Молдова путь Грузии

В Молдове подходят к концу парламентские избирательные гонки, будущий результат которых в стране называют историческим и судьбоносным. УНИАН разбирался, почему финал этих выборов важен и для Украины.

О парламентских выборах в Молдове, которые состоятся 28 сентября, заговорили еще в прошлом году. Тогда страна выбирала президента и голосовала на референдуме о членстве в Евросоюзе. И хотя победу одержали демократические силы, а путь в ЕС граждане утвердили во время плебисцита, уверенности, что парламентская кампания не станет реваншем для пророссийских сил - не было и до сих пор нет.

Дело в том, что Молдова - парламентская республика. Ключевые решения, в том числе и по внешнеполитическому курсу страны, принимают депутаты. Следовательно, кто контролирует парламент - контролирует все.

Сейчас большинство - за пропрезидентской партией "Действие и солидарность" (PAS). Однако, как отмечают молдавские политологи, граждане страны от нынешней власти "не в восторге". Здесь свою роль играют как экономические проблемы, обусловленные руководством президента Майи Санду и пропрезидентской парламентской силы, так и политический момент - власть долго уничтожала конкурентов на евроинтеграционном поле, поэтому сейчас у PAS почти нет союзников, с которыми можно было бы объединиться.

Зато пророссийское крыло - не только более организованные, более ресурсно способные (за счет РФ, в том числе из-за нелегального финансирования), но и обладают поддержкой российской пропаганды и идут на выборы несколькими колоннами, в том числе, маскируясь под проевропейские силы.

Российский след

"Россия делает все возможное, чтобы повлиять на результаты этих выборов: больше денег на покупку голосов, больше дезинформации, распространяемой сетями троллей, больше ресурсов, выделенных на организацию уличного насилия", - отметил в интервью Politico советник президента Молдовы по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру.

За несколько дней до выборов власти Молдовы обвинили Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию. А в расследовании Reuters говорится об использовании для российской пропаганды молдавских священников, вербовку которых РФ проводила еще в 2024 году. То есть, Россия действительно включилась в борьбу за мозги и голоса граждан Молдовы на парламентских выборах еще задолго до старта кампании.

К примеру, сейчас российская пропаганда, среди прочего, обвиняет правительство Молдовы в высоких ценах на энергоносители. Однако РФ работала над этим нарративом еще с начала текущего года: 1 января перекрыла газ для Приднестровья. Учитывая то, что ПМР все время своего существования - промосковский анклав, этот шаг мог бы показаться нелогичным. Но на самом деле это была лишь первая, важная ласточка работы с молдавским электоратом.

"Молдова (правый берег), закупает электроэнергию на Кучурганской (Днестровской) ГРЭС. Из-за того, что она производилась на "бесплатном" российском газе, она была дешевле, в том числе для населения. После "газоцида", хотя Молдова имеет газ, тепло и электричество, за все это надо платить Европе. И платежи для граждан выросли (государство компенсирует их частично)", - рассказывал УНИАН директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. Он отмечает:

Кремль может делать ставку на то, что избиратели, вполне вероятно, выразят недовольство этим на выборах".

Не исключено, что жители ПМР, имеющие гражданство Молдовы, также проголосуют так, как надо Кремлю. И обязательно надо принимать во внимание по крайней мере 10% голосов избирателей так называемой сетки Шора.

"Это такой пророссийский феодал, владелец электоральной сетки в, по меньшей мере, 10% голосов избирателей. Они будут голосовать по его указанию", - напоминает политтехнолог Руслан Рохов, который наблюдает за выборами в Кишиневе.

Европа теряет единство

Почему выборы парламента в Молдове так важны? Как отмечают аналитики американского Института Маккейна, результатом голосования 28 сентября станет либо продолжение пути Молдовы к демократическому будущему в Европе, либо возвращение на орбиту влияния России.

"В отличие от национальных выборов в других странах, в Молдове конкуренция не правых или левых, а экзистенциальная борьба против России", - говорится в аналитической записке.

Эксперты считают, что эти выборы также будут иметь последствия далеко за пределами одной страны:

"Молдова служит лабораторией для Кремля для испытания передового оружия, которое вскоре будет развернуто в других местах. Если гибридная война России в стране сможет помешать победе Европы, Молдова станет уступчивым государством, из которого Россия сможет расширить свои операции".

При этом, речь идет не только об Украине, но и о члене ЕС и НАТО - Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на текущей неделе на Генассамблее ООН, также отметил, что Европа не может себе позволить потерять Молдову, как это уже произошло с Грузией. (Кстати, еще одна тема российской информационной войны - мол, Запад втягивает Молдову в войну и нестабильность. Именно этот нарратив имел большой успех в Грузии во время ее парламентской кампании в прошлом году).

Риски для Украины

Дело в том, что победа России в Молдове несет риски как для ЕС, так и непосредственно для Украины. Во-первых, если пророссийские силы возьмут реванш 28 сентября, это может значительно усилить евроскептиков и изоляционистов (не говоря уже об откровенных любителях "диалогов с Кремлем"). А, учитывая, что Молдова находится в одном пакете расширения ЕС с Украиной, остановка евроинтеграции первой может привести к проблемам на этом пути и для второй.

Во-вторых, Молдова сейчас выступает важным логистическим и гуманитарным хабом для Украины. Не трудно спрогнозировать, что пророссийское правительство в Кишиневе вместе с российской пропагандой начнет формировать у граждан понимание "опасных последствий" от этого для Молдовы. Мол, "это не наша война", "давайте не провоцировать Россию и максимально дистанцироваться", и так далее.

В-третьих, нужно не сбрасывать со счетов Приднестровье и его военную составляющую. Несмотря на то, что 14-я армия РФ, которая дислоцируется в ПМР, не слишком серьезный противник для Украины, "второй фронт" со стороны Одесской области, к сожалению, может стать реальностью.

Да, сейчас в Приднестровье ограниченный контингент, у которого нет опыта ведения боевых действий, и на смерть там идти никто не желает. В то же время победа пророссийских сил на парламентских выборах в Молдове может привести к тому, что появление "своего" для России министра внутренних дел, "своего" министра обороны, "своих" пограничников сделают возможным появление и в Кишиневе, и в Тирасполе российских офицеров (под видом гражданских) с соответствующим военным опытом.

"Если в дополнение они сделают ротацию и дополнительную мобилизацию "контрактников" - будут предлагать большие деньги за вступление в войско, то это может стать для Украины серьезной угрозой. Если опытные российские офицеры, которые были на фронте и знают тактику этой войны, получат, кем управлять, можно ожидать появления в Украине со стороны Молдовы захода россиян малыми группами со стрелковым оружием... Это мы уже видели в 2014-м году, когда Гиркин под прикрытием гражданских захватывал населенные пункты на востоке Украины). Так же российская пехота действовала на Слобожанщине, пересекая границу Украины маленькими группами и заходя глубоко в украинский тыл", - отмечает политтехнолог Руслан Рохов.

"Ввиду Приднестровья и Гагаузии, есть ненулевой шанс, что "простой народ Молдовы", поднятый "на защиту украденных голосов" пророссийскими силами, окажется, отчасти, такими же "простыми шахтерами на танках, купленных в ближайшем военторге", с которых начиналось "Л/ДНР"", - соглашается политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Но даже если этот сценарий имеет небольшую вероятность, Украине стоит готовиться к серьезному противодействию попыткам России поднять в Молдове мятеж (и, возможно, вооруженный):

"Распространение социологии с демонстративным разрывом в один мандат в пользу пророссийской оппозиции; официальный протест России из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России в качестве наблюдателей в составе миссии ОБСЕ; активность российских спецслужб и лагеря по подготовке агентов... Все это свидетельствует, что массовые протесты - запланированы. Это - вне сомнения".

Сейчас никто не берется спрогнозировать, как могут распределиться голоса. Ведь, по опросам общественного мнения в Молдове накануне выборов (даже принимая во внимание заангажированность некоторых из них), можно констатировать, что почти треть избирателей до сих пор не определилась с выбором. Не исключено, что они это будут делать в последний момент - прямо в избирательной кабинке.