Россия прикладывает огромные усилия к тому, чтобы пророссийские силы взяли реванш на ближайших выборах в Молдове. Если это случится, Украина столкнется с серьезными вызовами на этом направлении, в том числе военными. Об этом говорится в публикации УНИАН "Исторические выборы: повторит ли Молдова путь Грузии".

Победа пророссийских сил на выборах в Молдове может создать проблемы для украинской евроинтеграции, поскольку ЕС рассматривает заявки двух наших стран в одном пакете.

Второй большой вызов – это потеря молдовского маршрута для украинской гуманитарной и прочей логистики. В случае своего возвращения к власти пророссийские силы найдут способ объяснить населению, что "это не наша война" и что не нужно "провоцировать Россию".

Но самая большая угроза – это потенциальное превращение Молдовы в плацдарм для российского военного вторжения в Украину через Одесскую область. В настоящее время так называемая 14-я армия РФ, базирующаяся в Приднестровье, не представляет из себя серьезной военной силы ввиду малочисленности и отсутствия боевого опыта. Однако ситуация может измениться, если новое пророссийское правительство Молдовы разрешит отправку в Приднестровье российских офицеров с боевым опытом.

"Если в дополнение они сделают ротацию и дополнительную мобилизацию "контрактников" – будут предлагать большие деньги за вступление в войско, то это может стать для Украины серьезной угрозой. Если опытные российские офицеры, которые были на фронте и знают тактику этой войны, получат, кем управлять, можно ожидать в Украине со стороны Молдовы захода россиян малыми группами со стрелковым оружием", – рассказал УНИАН политтехнолог Руслан Рохов.

Его коллега Алексей Голобуцкий видит риски еще и в том, что под предлогом "защиты украденных голосов" пророссийские силы могут попытаться силовым образом захватить власть в Молдове руками "простых шахтеров на танках, купленных в ближайшем военторге".

"Распространение социологии с демонстративным разрывом в один мандат в пользу пророссийской оппозиции; официальный протест России из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России в качестве наблюдателей в составе миссии ОБСЕ; активность российских спецслужб и лагеря по подготовке агентов... Все это свидетельствует, что массовые протесты - запланированы. Это - вне сомнения", – предупреждает Голобуцкий.

Ситуация в Молдове: последние новости

Как писал УНИАН, на днях президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к народу, в котором предупредила, что в случае победы пророссийских сил на выборах Молдова, вероятно, станет плацдармом для российского вторжения в Одесскую область.

Также мы рассказывали, что вчера, за два дня до голосования, с парламентских выборов в Молдове сняли пророссийскую партию "Сердце Молдовы", обвиненную в подкупе избирателей и других махинациях.

