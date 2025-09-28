Явка избирателей превысила необходимый порог, проголосовало более 1,5 млн человек.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходили парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, более половины зарегистрированных избирателей в стране приняли участие в голосовании, пишет NewsMaker.md.

Издание отмечает, что по данным ЦИК Молдовы по состоянию на 19:40 по местному времени уже проголосовали более чем 1,5 млн граждан. Уточняется, что на избирательных участках в пределах страны проголосовали 1,28 млн граждан, а за рубежом - более 245 тысяч человек.

В стране уже начали подсчет голосов. Как пишет издание, после обработки 144 протоколов, лидирует Патриотический блок, который считается пророссийским - 39,53%, на втором месте партия "Действие и солидарность" (PAS) - 32,95%.

Сообщается, что один из лидеров спонсируемого Кремлем "Патриотического блока", экс-президент Молдовы Игорь Додон уже заявил прессе, что на парламентских выборах победят они.

В то же время. на понедельник, 29 сентября, на 12:00 Додон объявил "мирный протест" и добавил, что "надо защитить победу".

"Мы должны быть готовы завтра защищать нашу победу. То, что оппозиция победит на этих выборах уже очевидно", - сказал бывший президент Молдовы.

Украина и Молдова: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, "несколько выстрелов" прозвучали и со стороны самопровозглашенного Приднестровья. Зеленский добавил, что люди, которые руководят Приднестровьем сейчас ведут себя тихо, потому что тогда получили сигналы от Украины и теперь нас боятся. Президент Украины не исключает, что власть Приднестровья может снова стать "громкой", если на выборах в Молдове победят пророссийские силы.

Также мы писали, что 26 сентября за два дня до парламентских выборов в Молдове ЦИК сняла с гонки партию "Сердце Молдовы", которая является одной из пророссийских сил, входящих в так называемый Патриотический блок. Причиной такого решения стало расследование дела с подкупом избирателей, а также незаконное финансирование политической силы. Политический блок должен был за 24 часа до начала выборов обновить перечень выдвиженцев с учетом решения комиссии и с сохранением гендерного баланса.

