Пациент, в которого диагностировали геморрагическую лихорадку Марбург, умер.

Первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, от которой нет лечения, обнаружили в Гвинее. Спасти пациента врачам не удалось.

Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения.

Пациента с лихорадкой Марбург обнаружили на юге африканской страны. Спасти больного не удалось, он умер.

По словам главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, эксперты организации вместе со службами здравоохранения Гвинеи расследуют случай заболевания.

Читайте такжеВ Нью-Йорке самолет с пассажирами поместили на карантин из-за вспышки неизвестной инфекции на борту (фото, видео)Ранее случаи этого заболевания были зафиксированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

Справка УНИАН: Геморрагическая лихорадка Марбург, которую еще называют "болезнь зеленых мартышек" - острая вирусная болезнь, поражающая печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.

Зачастую течение болезни тяжелое, а процент смертности достигает более 80%.

Симптомы лихорадки Марбург

лихорадка и озноб;

головная боль;

боль в мышцах;

боль в суставах;

боль за грудиной;

боль в горле;

конъюнктивит;

переполнение кровью сосудов отдельного органа или области тела;

стоматит;

диарея;

боль в животе;

сыпь;

интоксикация;

кровоизлияние;

кровотечение, которое невозможно остановить;

кровь в моче;

тошнота и рвота.

Лечения и терапии от лихорадки Марбург не существует.

Автор: Анастасия Горбачева