Кобылу, которая была суперзвездой германских ипподромов, нашли в грязной конюшне с торчащими ребрами в конце 2023 года.

В Германии королеву ипподромов, заслуженного 14-кратного призера соревнований кобылу So Royal замучили голодом до смерти.

Животное случайно обнаружила в начале декабря немка Тина Дамманн на заброшенной конюшне в Мекленбурге, среди гусей и овец. Состояние So Royal было ужасным: она явно голодала, выглядела исхудавшей и осунувшейся, вспоминает девушка. Об этом пишет Bild.

По словам Дамманн, она пыталась спасти лошадь, кормила So Royal с ложки, но последняя уже не могла воспринимать пищу. Спустя семь дней кобыла умерла.

"Ее смерть - это скандал", - заявила Дамманн.

Bild отмечает, So Royal родилась в 2000 году и достаточно быстро приобрела известность среди германских ипподромов. Лошадь участвовала в 30 скачках, 14 раз занимала призовые места и 6 раз завершала соревнования победительницей. На пике карьеры кобыла оценивалась в более 60 000 евро.

Помимо спортивных достижений, So Royal имела благородную родословную, поэтому ее использовали для разведения породистых лошадей. На протяжении жизни So Royal дала семь жеребят, но в 2020 году отказала в потомстве скакуну по кличке "Шлем". Между ними прошла вязка, но кобыла не забеременела. После этого So Royal еще несколько раз перепродали. В конечном итоге Дамманн нашла полуживую лошадь в грязной конюшне, пишет газета.

