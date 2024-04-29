Приблизились к рекорду: Генштаб обновил потери РФ в войне против Украины

В общем враг потерял уже 467 470 человек.

Силы обороны продолжают сопротивляться российским оккупантам, нанося им потери в живой силе и технике. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1320 человек, сообщает Генштаб.

Общие же боевые потери оккупанта с начала полномасштабной войны составили около 465 054 человек. Кроме того, враг продолжает активно терять в Украине свою технику, среди которой:

танков - 7285 (+6);

боевых бронированных машин - 14 007 (+16);

артиллерийских систем - 11985 (+37);

РСЗВ - 1051 (+1);

средства ПВО - 778 (+3);

самолетов - 348 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21);

крылатые ракеты - 2124 (+0);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44);

специальная техника - 1974 (+3).

Российско-украинская война: важные новости

По мнению аналитиков из Института изучения войны, оккупанты активизировали угрозы в сторону Харькова для того, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.

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Сложной остается ситуация в районе Часового Яра, который враг пытается захватить до 9 мая. Поэтому, по словам бойца 92-й ОШБр Олеся Маляревича, оккупанты бросают в этот район все доступные им силы.

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