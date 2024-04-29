Приблизились к рекорду: Генштаб обновил потери РФ в войне против Украины

Силы обороны продолжают сопротивляться российским оккупантам, нанося им потери в живой силе и технике. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1320 человек, сообщает Генштаб.
Общие же боевые потери оккупанта с начала полномасштабной войны составили около 465 054 человек. Кроме того, враг продолжает активно терять в Украине свою технику, среди которой:
- танков - 7285 (+6);
- боевых бронированных машин - 14 007 (+16);
- артиллерийских систем - 11985 (+37);
- РСЗВ - 1051 (+1);
- средства ПВО - 778 (+3);
- самолетов - 348 (+0);
- вертолетов - 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9528 (+21);
- крылатые ракеты - 2124 (+0);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 16109 (+44);
- специальная техника - 1974 (+3).
Российско-украинская война: важные новости
По мнению аналитиков из Института изучения войны, оккупанты активизировали угрозы в сторону Харькова для того, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.
Сложной остается ситуация в районе Часового Яра, который враг пытается захватить до 9 мая. Поэтому, по словам бойца 92-й ОШБр Олеся Маляревича, оккупанты бросают в этот район все доступные им силы.