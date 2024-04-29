При этом он не верит, что украинские защитники смогут победить россиян до 2025 или даже 2026 года, несмотря на приток поддержки.

Поражение Украины в войне с Россией обойдется Западу в триллионы долларов, поскольку приведет к новой холодной войне, предупредил бывший министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи.

Как пишет The Telegraph, Хиппи заявил, что "потребуются дополнительные пакеты помощи, подобные тем, которые были представлены на этой неделе", чтобы Украина выиграла битву за "безопасность во всем европейско-атлантическом регионе".

"Патовая ситуация или, не дай бог, поражение Украины обещает новую холодную войну, которая продлится десятилетия и будет стоить еще триллионы долларов".

При этом Хиппи не верит, что украинские защитники смогут победить россиян до 2025 или даже 2026 года, несмотря на приток поддержки.

По его словам, пакет помощи от США не сможет "немедленно изменить баланс, позволяя украинцам перейти к финальному наступлению, которое принесет быструю и полную победу".

Он добавил: "Я ожидаю, что благодаря этому огромному притоку поддержки со стороны Запада мы увидим стабилизацию линий фронта, и, хотя боевые действия будут ожесточенными, я не ожидаю, что в этом году будут освобождены значительные объемы территорий".

По его словам, украинские бригады необходимо обучить "сложному маневру, который синхронизирует их движение с артиллерийским огнем, поддержкой с воздуха и всем остальным, что может быть брошено на россиян".

Война в Украине - прогнозы

Ранее глава JPMorgan (крупнейший по размерам активов банковский холдинг США - УНИАН) Джейми Даймон заявил, что победа России в Украине может бросить мир в беспорядок, изменить мировую экономику, спровоцировать распространение ядерного оружия и другие конфликты.

Немецкий военный эксперт Карло Масала поделился мрачным сценарием исхода войны в Украине с последствиями для европейской демократии и безопасности. По его словам, Путин убежден, что США и Европа не захотят или не смогут предоставить Украине достаточной долгосрочной поддержкии, как отметил эксперт, правитель РФ "может быть прав".

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