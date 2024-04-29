ВСУ готовы к любому сценарию.

К российско-украинской границе прибыли 4 батальона чеченцев. Они находятся на расстояние 150-200 км до границы с Сумской областью.

Об этом в эфире канала Киев 24 заявил командир 3 роты 8 добровольческого формирования территориальной общины Владимир Бицак. По его словам, ВСУ готовы к любому сценарию.

"Вооруженные силы на месте, добровольческие формирования на месте - натренированные и ждут этих г*внометов. Еще такая есть предварительная информация, что где-то на расстоянии 150-200 км прибыло четыре батальона чеченцев. Мы же все знаем за предыдущие два года войны, что они умеют воевать только с телефонами. Я считаю, что это "попонтоваться" - возможно, подъехать к границе, фотографию какую-то сделать, максимум мероприятия ДРГ", - сказал Бицак.

Война в Украине - угроза наступления РФ

Как писал УНИАН, Сырский вчера сообщил, что российские захватчики давят по всей линии боестолкновения, пытаясь прорвать линию фронта. Самые ожесточенные бои идут на Покровском и Кураховском направлениях.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, россияне могут попытаться открыть новый фронт и атаковать Харьковскую область, но ВСУ готовы к таким вызовам.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, зачем россияне наращивают численность на Харьковском направлении и в очередной раз активизировали свои действия на Купянском направлении.

По его словам, они пытаются создать видимость второго фронта, чтобы избежать удара со стороны украинских сил. Также россияне пытаются увеличивать линию фронта, чтобы максимально использовать окно возможностей, пока на передовую не поступили в нужном количестве боекомплекты и системы радиоэлектронной борьбы.

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