Пока что конструкторы и военная промышленность не нашли средств, гарантирующих танкам 100%-ю защиту.

Российским танкам Т-64 и Т-72 советского производства трудно работать на фронте из-за атак украинских FPV-дронов.

Эксперт по бронетанковой технике, офицер танковых войск в отставке Николай Саламаха рассказал "Фокусу", что по сравнению с техникой на вооружении оккупантов американские Abrams M1A1 более защищены и маневренны, а система управления огнем гораздо технологичнее.

Как отмечается, с появлением дронов на фронте обеим сторонам стало сложнее, поскольку танковые подразделения пока не нашли адекватных мер защиты. Российские пропагандисты заявляли о поражении Abrams дроном "Ланцет". Командир оккупационного взвода с позывным "Игла" заметил, что раньше постоянное использование беспилотников было чем-то недостижимым, но сейчас их несравненно больше на фронте.

Видео дня

"Скажу, что "Zala" - номер один. Где он не может залететь, работает "Supercam". А где они оба не могут пролететь, работает "Орлан", издалека смотрит", - рассказывал он.

Чтобы защититься от украинских дронов, россияне снаряжают танки защитными конструкциями: "мангалами" и "амбарами". Эти методы работают, но "ангар" ухудшает боевые возможности военной техники. В частности, башня не может вращаться на 360 градусов, а повышенная масса приводит к потере мобильности, ухудшается и обзор для экипажа.

По мнению Саламахи, украинским военным стоит также заняться поиском способов защиты. Однако пока что конструкторы и военная промышленность не нашли средств, гарантирующих танкам 100%-ю защиту.

Повысить живучесть военной техники могли бы: подавление средствами РЭБ каналов управления БПЛА, маскировка, уничтожение дронов стрельбой из пулеметов и применение лазерного оружия.

Война в Украине - борьба с дронами

Во время наступления в районе Тернов в Донецкой области, российский танк Т-72Б3М, укомплектованный разнообразными системами радиоэлектронной борьбы, получивший прозвище "царь-РЭБ", возглавлял атакующую группировку.

Как сообщал УНИАН, в России был разработан новый танк T-72B3M, предназначенный для подавления дронов с помощью радиочастотных помех. Как известно, на данный момент радиочастотные помехи являются лучшей защитой от FPV-дронов. Однако у россиян, как всегда, пошло что-то не так, и украинские инженеры уже разбирают трофейный танк.

По словам экспертов, российские войска все чаще используют в зоне боевых действий в Украине "танки-ангары", которые могут быть обшиты даже самой непосредственной жестяной "броней", но при этом становятся недоступной целью для среднестатистического FPV-дрона.

Вас также могут заинтересовать новости: