Осадков в столице не будет.

Понедельник, 29 апреля, в Киеве будет сухим, солнечным и теплым. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет +14°, а в течение дня воздух прогреется до +19°...+20°. Ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление практически в норме, 758-759 миллиметров ртутного столба.

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Погода 29 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +21°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +21°.

В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 29 апреля ночью будет +8°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +21°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +8°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице сегодня будет +6°...+19°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+18°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+18°.

В Одессе 29 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +20°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +18°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +20°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +13°...+17°, легкий дождь.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +19°, легкий дождь.

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