Звездная семья провела выходной за городом.

Популярная украинская певица Алена Тополя, которая отказалась от своего псевдонима Alyosha, поделилась семейными кадрами в сети. Артистка показала своего возлюбленного - солиста группы "Антитела", певца Тараса Тополю - и их детей.

В воскресенье звездная семья решила провести время за городом. Тополя отправились любоваться природой в "Бучанский городской парк", но не в полном составе.

На своей странице в Instagram Елена Тополя показала несколько фотографий с прогулки. На фото видно заметно подросших детей - 8-летнего сына Марка и 3-летнюю дочь Машу. Мальчик катался на велосипеде в парке, а девочка вместе с папой любовались пейзажами.

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"Три Топольки", - лаконично подписала кадры певица.

Но семейство поехало на отдых не полным составом. Старший сын звездных родителей - 11-летний Роман не захотел ехать с ними и остался дома. Под еще одним фото Алена Тополя указала, что сын зря отказался от поездки, потому что парк оказался очень красивым.

"Ромашка не захотел ехать с нами, а зря. Замечательный Бучанский парк", - указала исполнительница.

Напомним, ранее Alyosha заявила, что учится пользоваться оружием. Артистка считает, что с новым навыком она будет чувствовать себя более уверенно в опасных ситуациях.

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