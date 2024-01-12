Медведь из Украины, переживший войну и российскую оккупацию, прибыл в приют "Five Sisters Zoo" в Шотландии. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

"В прошлом году мы поделились душераздирающей историей азиатского черного медведя, который был спасен из заброшенного зоопарка в Украине после того, как он был разрушен войной. Мы невероятно рады сообщить, что сегодня утром Ямполь прибыл к нам в зоопарк", - говорится в сообщении.

До этого Ямполь жил в приюте для животных "Natuurhulpcentrum" в Бельгии. Они опубликовали в Instagram видео его "путешествия" в новый дом.

Что известно о медведе:

Как пишет Reuters, в 2022 году 12-летнее животное нашли в заброшенном зоопарке села Ямполь Донецкой области. Он был одним из немногих из 200 животных, которым удалось выжить.

"Когда волонтеры нашли Ямполя, возле его клетки недавно разорвался снаряд, и он был контужен. Он был в ужасном состоянии; еще пять дней - и его бы не смогли спасти. У нас есть лучшая команда, которая позаботится о нем и поможет сделать этот переход максимально мирным и спокойным для него", - рассказал владелец зоопарка "Five Sisters Zoo" Брайан Керран.

Отмечается, что медведь будет жить во временном вольере, пока зоопарк будет собирать средства на постоянный вольер для него.

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