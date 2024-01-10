Шторм помешал им улететь в тропики.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) из-за мощного шторма остались некоторые птицы, не сумев отлететь в тропики.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев в Facebook. По его словам, в затруднительном положении оказались хрупкие светлокрылые крачки.

"Зимой, во время войны, шторм застал хрупких птиц - светлокрылых крачек. Их родня в это время года давно уже обитает в Африке, но два десятка таких птиц "застряли" на Тузловских лиманах во время шторма", - рассказал ученый.

Он пояснил, что дальнейшая судьба птиц не очень оптимистична, поскольку добывать пищу, преимущественно насекомых, сейчас практически невозможно. Крачкам остается только садиться на берег и искать там мотыль, которую могут выкинуть волны, но сейчас - мороз. То есть и этот способ питания сейчас для них недоступен.

"Они долго кружили над мелководьями, но мощный ветер их просто сдувал и они полетели над Черным морем...", - констатирует Русев.

Ученые отмечает, в последние годы из-за разбалансировки климата, вследствие незначительного похолодания, которое наблюдалось в декабре, и когда был доступен корм, в нацпарке остались "дезориентированные" птицы. На их состояние также влияет война, которую РФ развязала против Украины в феврале 2022 года. В результате некоторые птицы остаются на зимовке на заповедных лиманах, но похолодание осложняет их питание. Наглядным примером стала упомянутая стая крачек.

На этой неделе в акватории "Тузловских лиманов" произошел шторм

Уровень воды в акватории "Тузловских лиманов" в начале января 2024 года существенно поднялся, а 8 января наступил сильный зимний шторм. Он спровоцировал масштабный разлив воды, а также вытолкнул воду лимана Шаганы дальше от межевой линии побережья. Из-за соответствующих условий стая розовых фламинго отлетела с Узловских лиманов.

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Вас также могут заинтересовать новости: