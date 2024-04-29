Россияне строят новый аэродром под Белгородом (фото)

После зимней оттепели, в РФ снова приступили к основным работам по укладке взлетно-посадочных полос.

В Белгородской области РФ строят новый аэродром. Его расположили на расстоянии 75 км от границы Украины.

Об этом заявил OSINT-исследователь RedIntelPanda в сети X. По его данным, возведение аэродрома фиксируют спутники.

"После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 года на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров", - отмечает геоисследователь в треде.

Координаты объекта: 50.6612, 38.5694.

Атаки на российские аэродромы

В ночь на 28 на территории аэродрома "Кущевская" прогремели взрывы. Источники УНИАН сообщили, что взрывной инцидент в России произошел благодаря украинским дронам, запущенным Службой безопасности Украины.

Позже появилась информация, что на аэродроме мог быть уничтожен склад, на котором находились универсальные модульные планировочные комплекты, которые могли использовать для превращения обычных авиабомб в управляемые.

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны против украинцев Россия уже понесла серьезные авиационные потери. Украинские воины ликвидировали 348 самолетов и 325 вертолетов.

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