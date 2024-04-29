Наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет заняли электромобили.

В январе-марте 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет. Об этом сообщает "Укравтопром".

Авто возрастом до 5 лет составляли четверть от легковых авто с пробегом, которые с начала года прошли свою первую регистрацию в Украине (55,5 тыс. ед.)

Наибольшую долю в сегменте импортируемых б/у авто до 5 лет заняли электромобили – 40%. Далее следуют: бензиновые авто – 39%; дизельные – 10%; гибридные – 7%; авто с ГБО – 4%.

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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model 3 – 898 ед;

Tesla Model Y – 870 ед;

Hyundai Kona – 453 ед;

Nissan Rogue – 444 ед;

Mazda CX5 – 443 ед;

Volkswagen iD.4 – 421 ед;

Volkswagen Tiguan – 420 ед;

Volkswagen Golf – 354 ед;

Audi Q5 – 268 ед;

JEEP Compass – 266 ед.

Автомобильные новости

В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения.

В первом квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 19 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, новых авто было 4,2 тыс. ед. новых (+ 84%), подержанных, ввезенных из-за рубежа, – 14,8 тыс. ед. (+8%).

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