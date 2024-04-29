Не забудьте использовать перчатки, о коже тоже нужно заботиться.

Сливное отверстие в раковине доставляет хлопот каждой хозяйке. К примеру, на кухне оно часто загрязняется жиром или остатками заварного кофе, что приводит к изменению цвета металла. Зачастую от грязи избавляются химикатами, однако запах от них не из приятных. Ранее УНИАН рассказывал, как отмыть кран от налета, в этом материале разберемся, как почистить слив с помощью одного удивительного лайфхака.

Вы наверняка видели массу советов о том, как почистить слив в раковине на кухне или в ванной с помощью горячей воды и соли, соды с уксусом, лимонной кислоты. Но есть еще один малоизвестный способ – использовать кетчуп, пишет The Sun.

Как почистить слив на кухне кетчупом

Для начала, наденьте перчатки. Чистота – это хорошо, но о коже тоже нужно заботиться. Далее действуйте по такой схеме:

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нанесите на сливное отверстие кетчуп (соус не жалейте);

оставьте на 10 минут "поработать";

вытрите кетчуп влажной губкой.

Вы удивитесь, как быстро избавитесь от загрязнений. А чтобы сливное отверстие блестело, можете еще и натереть его сухой тряпкой из микрофибры.

Чистим сливное отверстие в раковине кетчупом - как это работает

Все дело в том, что кислотность кетчупа помогает разъедать грязь и "полирует" металлическую поверхность. Уксус и помидоры в его составе образуют мягкий раствор, способный удалить не только загрязнения, но и бороться с потускнением металла.

Кстати, это еще и отличный способ, как почистить слив в ванной. Кислотность соуса поможет осветлить металл и удалить окисления от постоянного использования воды без необходимости прибегать к агрессивным химикатам.

Чтобы повысить эффективность этого способа, перед тем, как почистить слив в душевой кабине, добавьте в томатный соус немного мелкой соли. Она будет действовать как мягкий абразив и поможет удалить более стойкие загрязнения.

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