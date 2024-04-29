Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава врага.

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 131 боевое столкновение, сообщает Генштаб.

Так, на Купянском направлении российские оккупанты провели 6 атак в сторону позиции Сил обороны Украины. На соседнем Лиманском направлении было отражено еще 29 атак врага.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются и в дальнейшем подойти к Часовому Яру. За прошедшие сутки здесь было отражено 29 штурмов в районе населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

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Самым горячим за прошедшие сутки стало Авдеевское направление, где оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины 55 раз. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

Сдерживать врага Силы обороны продолжают и на Новопавловском направлении, где было отражено 15 атак противника при поддержке авиации. Еще 4 раза российские войска штурмовали позиции Сил обороны Украины на Ореховском направлении.

Сложной остается ситуация и в районе плацдарма Сил обороны Украины на Херсонском направлении. Там оккупанты смогли на 5 штурмов позиций сил обороны в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины продолжает активно помогать пехоте и в течение минувших суток нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Война России в Украине: что надо знать

По информации от Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1320 оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять технику и ресурсы.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, оккупанты активизировали угрозы в сторону Харькова для того, чтобы растянуть украинские силы на широкую линию фронта на востоке Украины перед своим летним наступлением.

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