Горнолыжные курорты не могут производить даже искусственный снег из-за слишком теплой погоды.

Большая часть Европы испытывает аномально теплое начало нового года.

Так, в Бильбао, на севере Испании, температура достигла 24,7 ° C - максимума, невиданного с момента начала ведения учета в 1947 году. В Сеговии, недалеко от Мадрида, была зафиксирована температура 22,7 ° C, самая высокая с 1920 года, а в соседней Авиле достигла 20,2 ° C, самого высокого уровня с 1983 года. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

"Такие высокие температуры не являются нормальным явлением", - сказал Рубен дель Кампо, представитель государственного метеорологического агентства AEMET. Он добавил, что такие температуры в стране обычно наблюдаются в апреле.

Он объяснил высокую температуру в конце года массой горячего воздуха над Испанией в сочетании с высоким давлением. "Это нормальное явление, которое мы наблюдаем, но что странно на этот раз, так это высокие температуры", - отметил дель Кампо.

Читайте такжеРазрушены плотины и затоплены города: Бразилию накрыло масштабное наводнение (фото, видео)Антициклон высокого давления уже переместился во Францию и Италию, и альпинистские спасатели предупредили об опасности схода лавин.

Лука Меркалли, метеоролог, сообщает: "В настоящее время температура держится около 15 ° C в районах Альп на высоте 1600 метров и не достигает нуля ниже 4000 метров. Ночью даже не было морозов - температура не опускалась ниже 10 градусов, и это очень необычно".

По прогнозам, температура на некоторых из самых известных горнолыжных курортов Италии, включая Кортина д'Ампеццо и Курмайор, будет на 13-15 ° C выше сезонной нормы в день Нового года, а мягкая погода, как ожидается, сохранится до 3 января.

Горнолыжные курорты на высоте до 2000 метров лишены снега. "И они не могут производить искусственный снег из-за слишком высокой температуры", - сказал Меркалли.

Альпийская служба спасения Италии посоветовала лыжникам регулярно проверять сводки погоды из-за риска схода лавин.

В остальной части Италии также наблюдаются аномально теплые условия: в субботу в Риме ожидается максимум 18 ° C, а в середине следующей недели - 22 ° C в сицилийском городе Катания.

В Испании высокие температуры завершили год, начавшийся со смертельной метели, которая покрыла большую часть страны снегом.

"Это был год крайностей", - сказал дель Кампо. Из-за снежной бури некоторые муниципалитеты столкнулись с проблемой низких температур до -25 ° C, а через несколько дней в прибрежном городе Аликанте температура поднялась до 30 ° C.

"Мы никогда не видели -25 и почти 30 ° C в одном месяце", - сказал дель Кампо. Он добавил, что такого явления никогда не наблюдали в Испании.

В 2021 году Италия также испытала экстремальные погодные явления: считается, что Сиракуза на Сицилии побила европейский рекорд по самой высокой температуре, достигнув 48,8 ° C в августе.

Напомним, в Калифорнии зафиксировали самый снежный декабрь в истории. Так, в декабре 2021 года было зарегистрировано 455 сантиметров снега. Таким образом был побит предыдущий декабрьский рекорд в 454,6 сантиметров, установленный в 1970 году.

