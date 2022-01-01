К примеру, Париж отменил шоу фейерверков, а в Лондоне его транслировали по телевидению.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" омрачил новогодние праздники во многих странах мира.

Так, Париж отменил шоу фейерверков, в Лондоне его транслировали по телевидению, а в Нью-Йорке ограничили количество зрителей при запуске знаменитого шара времени на Таймс-сквер, сообщает Reuters.

В этом году, как и всегда, освещенный шар, скользнул вниз по 23-метровому флагштоку в полночь на Таймс-сквер, но только 15 000 зрителей были допущены в официальную зону просмотра вместо обычных 58 000.

Читайте такжеАвиакомпании отменили тысячи рейсов из-за штамма коронавируса "Омикрон" – СМИНакануне Нового года Нью-Йорк сообщил о рекордных 44 тыс. случаев заболевания в среду и еще 43 тыс. в четверг, что заставило некоторых усомниться в том, стоит ли вообще проводить торжества, однако власти города решили, что вечеринка на свежем воздухе вакцинированных людей в условиях социальной дистанции и масочного режима безопасна и является лучшим вариантом, чем фактически отмененное празднование 2021 года.

В других частях земного шара мероприятия были сокращены или полностью отменены, например, традиционный фейерверк над башнями Петронас в Куала-Лумпуре.

Полночь прошла в Париже без запланированного фейерверка и ди-джеев, поскольку городские власти отменили мероприятия, запланированные на Елисейских полях, следуя совету научной группы, которая объявила массовые собрания слишком рискованными.

В Нидерландах, где запрещено собираться группами численностью более четырех человек, полиция разогнала несколько тысяч человек, демонстративно собравшихся на центральной площади Амстердама.

В Лондоне, где фейерверк и световое шоу были отменены еще в октябре, в пятницу объявили, что зрелище оживет на телеэкране.

Люди в Мадриде часами выстраивались в очереди, чтобы попасть на главную площадь Пуэрта-дель-Соль, где прошли торжества с несколькими контрольно-пропускными пунктами, обязательным ношением масок и пропускной способностью 60% от нормального уровня.

В Азии торжества в основном сокращались или отменялись. В Южной Корее традиционная церемония звонков в полночь была отменена второй год подряд, торжества были запрещены и в сверкающем токийском развлекательном районе Сибуя.

Китай, где коронавирус впервые появился в конце 2019 года, находился в состоянии повышенной готовности: город Сиань был заблокирован, а новогодние мероприятия в других городах отменены.

Напомним, правительство Италии анонсировало ужесточение карантинных ограничений. Новые правила коснуться граждан, которые не привились от коронавируса и не болели. Так, с 10 января и до 31 марта попасть в большинство заведений смогут лишь те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 или недавно переболел.

Вас также могут заинтересовать новости: