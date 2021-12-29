Декабрь еще не завершился, а в Калифорнии уже намело более 4,5 метров снега. Такого не было за всю историю наблюдений.

В Калифорнии зафиксировали самый снежный декабрь за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, в Калифорнийском университете в декабре 2021 года зарегистрировано 455 сантиметров снега. Таким образом был побит предыдущий декабрьский рекорд в 454,6 сантиметров, установленный в 1970 году.

Метеорологи говорят, что снегопады продолжатся, а общее количество снега за месяц может превысить 508 сантиметров.

Тем временем суровая погода принесла низкие температуры на северо-запад США. Как сообщает Aljazeera, температура в воскресенье в Сиэтле составила -6,7°С, что побило рекорд, установленный в 1948 году. А в Беллингеме, штат Вашингтон, было -12,8°C, что на 1,7 градуса холоднее, чем предыдущий рекорд, установленный в 1971 году.

Официальные лица штата Орегон объявили чрезвычайное положение.

Напомним, ранее рекордный снегопад обрушился на Японию, нарушив движение транспорта. Без света остались тысячи семей.

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