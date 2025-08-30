До сих пор принцип единогласия при принятии решений считался основой Евросоюза.

ЕС может отказаться от принципа единодушия при принятии решений во внешней политике. Этот вариант хотят рассмотреть, чтобы решить проблему постоянных вето от Венгрии на все решения по Украине, пишет Bloomberg.

Авторы публикации ссылаются на документ, который был распространен среди государств-членов ЕС и с которым удалось ознакомиться журналистам. Из него следует, что группа из двенадцати стран ЕС рассмотрела правовые возможности перевести принятие решений во внешней политике с принципа консенсуса на голосование квалифицированным большинством.

Эти изменения дали бы ЕС возможность действовать быстрее и решительнее в условиях усиления геополитической конкуренции и избежать блокирования важных решений отдельными государствами-членами.

Сейчас в Евросоюзе растет раздражение действиями Венгрии, которая блокирует все решения по Украине - от предоставления помощи Киеву до украинской евроинтеграции. Последним громким эпизодом стал отказ Будапешта подписать совместное заявление ЕС, осуждающее российские удары по Украине на этой неделе, в результате которых погибли 25 человек и была повреждена миссия ЕС в Киеве.

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Венгрия запретила въезд на свою территорию и в целом в Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди - из-за украинских ударов по российскому нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию.

Также мы рассказывали, что Венгрия пытается заблокировать решение ЕС о предоставлении Украине помощи за счет процентов от замороженных российских активов. Это при том, что экономические интересы Венгрии данное решение вообще никак не затрагивает.

