Это произошло после беседы президента США с украинским коллегой и европейскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом пишет Bloomberg.

Утверждается, что он хотел обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

"Звонок стал результатом переговоров Трампа и группы европейских лидеров, собравшихся в Белом доме для обсуждения путей прекращения войны России с Украиной. В какой-то момент они попросили Трампа использовать своё влияние на Орбана, чтобы оказать давление на правого популиста и заставить его отказаться от своих возражений против членства Украины в ЕС", - сказано в статье.

В ходе телефонного разговора с Трампом Венгрия выразила заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

Отмечается, что Орбан, близкий союзник Трампа, широко рассматривается как источник вдохновения для движения президента США "Сделаем Америку снова великой" и правых популистов по всему миру. Он постоянно раздражает ЕС, ведя свою страну по авторитарному пути. Венгрия последовательно предоставляла России дипломатическое прикрытие и защиту от санкций ЕС, одновременно препятствуя оказанию помощи Украине.

Во вторник Орбан опубликовал сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о членстве в ЕС, но не намерен отступать. Политик сказал:

"Членство Украины в Европейском союзе не даёт никаких гарантий безопасности. Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности ненужно и опасно".

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать в Евросоюз, чтобы не перенести войну в Европу, а вместо этого она должна стать "буферной" страной между Европой и Россией.

Он предложил Украине "стратегическое" сотрудничество - "прагматичное, гибкое и основанное на взаимных интересах" вместо вступления в ЕС.

