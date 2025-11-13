Стратегический бомбардировщик США В-52Н Stratofortress отработал нанесение ударов по целям на полигоне Сотинпуро в Финляндии.

Американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress выполнил учебный полет в небе над Финляндией вблизи границы с Россией, сообщили в соцсети Х Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии.

В сообщении ВВС Финляндии указывается, что тренировки проходили в среду, 12 ноября. Стратегический бомбардировщик США В-52Н Stratofortress отработал нанесение ударов по целям на полигоне Сотинпуро, который находится на востоке страны недалеко от российской границы.

Согласно информации, в Финляндии американский бомбардировщик прикрывали финские истребители F/A-18 Hornet.

Кроме этого, впоследствии бомбардировщик вошел в воздушное пространство Эстонии и приблизился к границе с Россией на расстояние примерно 50 км.

В Эстонии американский бомбардировщик прикрывали Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Также во время учебного полета над Эстонией курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry.

Примечательно, что недавно командование ВВС США в Европе сообщило, что группа B-52H прибыла на авиабазу Морон в Испании. Отмечалось, что целью будет "проведение многосторонних учений вместе с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами". Самолеты должны отработать действия в условиях "высокой степени угрозы".

Ранее УНИАН сообщал, что над долиной Оуэнс в штате Калифорния, США в небе заметили бомбардировщик B-52 с крылатой ракетой, которая напоминает рендер новой малозаметной крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ВС США. В Воздушных силах США планируют, что новая ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) должна заменить устаревшие запасы ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

Также мы писали, что военная база Ванденберг Космических сил США сообщила о проведении испытаний межконтинентальной ракеты Minuteman III. Это твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которую США имеют на вооружении с 1970 года. Ее дальность полета составляет 9500 километров. Данную ракету называют "ключевым элементом национальной обороны США". В то же время, ее до 2030 года планируют заменить на ракеты Sentinel.

