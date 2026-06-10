В МИДе прокомментировали ситуацию с украинскими дронами в Европе

Украина попросила снисходительно относиться к незапланированнім появлениям украинских дронов на своей территории.

Россия намеренно отклоняет курс украинских дронов так, чтобы они залетали в воздушное пространство стран Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Георгий Тихий сказал на брифинге. В частности, он прокомментировал инциденты, когда в странах Евросоюза замечают появление различных дронов.

Тихий извинился за то, что происходят такие инциденты с украинскими дронами, и пояснил, что борьба с Россией, как с масштабным врагом, требует также масштабного противодействия.

Видео дня

"Соответственно, с ростом количества операций мы наблюдаем рост таких инцидентов. Мы приносим извинения за все это, но просим также понять, с каким врагом мы имеем дело. Все заинтересованы в том, чтобы Украина силой прекратила этот террор. Вместе с нашими партнерами и при их поддержке. Поэтому просим также о понимании и терпении в этой ситуации", – подчеркнул Тихий.

Он добавил, что в некоторых случаях это действительно были украинские дроны, в других случаях – российские. Каждый раз выясняются детали, каким образом дроны оказались в европейских странах.

"Украина находится в тесном контакте со всеми партнерами, с которыми возникают такие ситуации или угрозы. Это касается и стран Балтии, и Финляндии, и Румынии, и Молдовы, и Греции, и других партнеров, где действительно наблюдались такие инциденты", – сказал Тихий и добавил, что этот контакт налаживается немедленно.

При этом Украина заранее предупреждает о том, что какой-то украинский дрон был сбит с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Украина предупреждает, чтобы у партнеров было время отреагировать. Россия намеренно прибегает к таким действиям.

Вместе с тем, Тихий напомнил, что президент Владимир Зеленский подтверждал, что Украина готова напрямую направлять специалистов, чтобы снизить риск таких инцидентов.

"Мы не хотим создавать никаких проблем или угроз для наших партнеров. Кроме того, Украина никогда ни в коем случае не направляла никаких средств в сторону стран-партнеров. Те инциденты, которые происходили, являются исключительно результатом работы российских средств радиоэлектронной борьбы", – заверил Тихий.

Воздушное пространство стран Балтии

Также спикер официально подтвердил, что Украина никогда не обращалась с просьбой о предоставлении разрешения на использование воздушного пространства стран Балтии для нанесения ударов по Российской Федерации. А страны Балтии, соответственно, никогда таких разрешений не давали.

"Это исключительно российская дезинформация, с помощью которой Москва пытается расшатать общественное мнение в этих странах, но ей это не удастся. У нас с партнерами четкая общая позиция, что источником угроз безопасности в регионе является исключительно Российская Федерация. И причиной этих инцидентов является исключительно российская агрессия против Украины", – подчеркнул Тихий.

Инциденты с украинскими дронами

Как сообщал УНИАН, после серии инцидентов с дронами у границ НАТО Украина рассматривает возможность направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности этого региона.

А 5 июня в одном из портов Румынии произошел мощный взрыв морского дрона. Он принадлежал Украине и прибился к румынским берегам из-за того, что над ним был утрачен контроль.

Вас также могут заинтересовать новости: