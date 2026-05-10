Украина направит своих экспертов по дронам в страны Балтии, – СМИ

После серии инцидентов с падением украинских дронов в странах Балтии украинцы попытаются выяснить, почему это происходит.

После серии инцидентов с дронами у границ НАТО Украина рассматривает возможность направить своих экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности этого региона. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Отмечается, что жителей Латвии предупредили о возможной воздушной угрозе рано утром в субботу, всего через несколько дней после того, как два беспилотника разбились и было повреждено нефтехранилище.

"Конечно, все это нужно уточнить и объяснить, что именно это означает, что они сами имели в виду под этим. Я немедленно начну этим заниматься. Безусловно, самый простой способ для украинцев держать свои дроны подальше от нашей территории – это лучше контролировать их деятельность", – сказал министр обороны Эстонии Ганно Певкур.

Украина имеет право защищаться и наносить удары по российским целям, но, по словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкни, правительство, безусловно, обеспокоено возможными более серьезными инцидентами. С украинцами обсуждалось снижение рисков, но в то же время нужно понимать, что их дроны летают вблизи нашей границы не просто так.

"Если мы подойдем слишком близко к границам НАТО, если Россия развернет ракетную систему или что-то подобное, что может оказаться в НАТО, то Россия на самом деле боится НАТО, и Россия не хочет просто эскалировать военный конфликт в таком случае. Однако это также опасно в другом смысле, что Россия может взять под контроль украинские беспилотники и отправить их уже нацеленными на нас куда-то, где также будут, например, человеческие жертвы", – сказал Цахкна.

Угроза Европе со стороны России

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе – это вопрос месяцев, а не лет. При этом он выразил опасения относительно того, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите Европы в случае такого нападения.

Туск подчеркнул, что его слова не следует воспринимать "как скептицизм в отношении статьи 5 НАТО, а скорее как надежду на то, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практическое".

Туск заявил, что у него "нет комплексов" по поводу американо-польских связей, но проблема в том, как эти связи проявятся в случае практической угрозы.

