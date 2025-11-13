Немецкий канцлер хочет, чтобы украинская молодежь защищала собственную страну, а не ехала за границу.

Молодые украинские мужчины, которым не так давно разрешили выезд из страны, должны защищать Родину, а не ехать в Германию. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, которого цитирует Welt.

Так, выступая на Немецко-украинском торговом конгрессе в Берлине, глава правительства сообщил, что хочет, чтобы молодые мужчины из Украины "служили в армии в своей стране", а не выезжали в Германию. По словам Мерца, он "попросил президента Зеленского обеспечить это".

Канцлер также подтвердил ранее объявленные планы лишить украинских беженцев стандартной денежной помощи, выплачиваемой бедным гражданам Германии. Вместо нее беженцы из Украины будут получать более низкие выплаты, предусмотренные для искателей убежища.

Также сообщается, что ранее состоялся телефонный разговор Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором канцлер призвал украинского лидера "энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в сфере верховенства права".

Молодые мужчины из Украины вызвали удивление в Европе

Как писал УНИАН, в конце августа правительство ослабило ограничения на выезд за границу, позволив мужчинам 18-22 лет свободно покидать страну. По данным западных СМИ, этой возможностью воспользовались по меньшей мере 100 тысяч человек. Это озадачило западные общества, поскольку речь идет о мужчинах боеспособного возраста, количество которых превосходит численность большинства европейских армий. И это на фоне острого дефицита пехоты в Силах обороны.

Ультраправые партии в Германии и Польше уже ухватились за этот вопрос и используют его в своей политической борьбе, заставляя правительства тоже занимать более жесткие позиции.

