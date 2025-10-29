Ультраправые партии в Германии и Польше используют этот вопрос в своей политической борьбе.

Политики в Германии и Польше — странах, где проживает наибольшее количество украинских беженцев в Европейском Союзе — начали высказывать недовольство из-за роста числа молодых украинских парней, прибывающих в последние недели после того, как Киев смягчил правила выезда.

Хотя в обеих странах отношение к украинцам в целом остается положительным, их все большее присутствие становится темой, которую активно используют ультраправые партии, пишет Politico. По мере того как война России против Украины приближается к четвертой зиме, эта дискуссия, по прогнозам, будет усиливаться — миллионы украинцев рискуют остаться без отопления, воды и электричества из-за продолжающихся атак Кремля.

В Германии представители правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца предупреждают: страна продолжит принимать украинских беженцев, но общественная поддержка Украины может снизиться, если молодые мужчины будут восприниматься как "уклоняющиеся от службы".

Видео дня

"Нам неинтересно, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законе привели к росту эмиграции, на что мы должны отреагировать", — заявил депутат Бундестага от ХДС Юрген Хардт.

В Польше правая партия Konfederacja высказалась ещё резче:

"Польша не может быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать родину, перекладывая расходы своего дезертирства на польских налогоплательщиков".

СМИ пишет, что после смягчения украинских правил выезда летом приток молодых украинцев резко вырос. Только в Польшу с января по конец августа 2025 года въехали около 45 300 мужчин в возрасте 18-22 лет. После изменения правил — уже 98 500 за два месяца, то есть примерно 1 600 в день.

Многие из них двинулись дальше на запад: в Германию, куда, по данным немецкого МВД, еженедельно прибывает до 1 800 мужчин этого возраста.

Разрешение на выезд мужчин 18-22 лет

Мужчины 18-22 лет пока не подлежат мобилизации. Теперь они могут свободно выезжать и возвращаться без риска уголовного преследования. Целью было, с одной стороны, дать возможность вернуться тем, кто уже за границей, с другой — предотвратить массовый вывоз подростков 16-17 лет их родителями.

"Если мы хотим, чтобы мальчики оставались в Украине, нужно, чтобы они сначала закончили школу здесь, а родители не увозили их", — объяснял Зеленский, добавив, что в противном случае они могут "потерять связь с Украиной".

Социальные выплаты и политический фон

На Германию и Польшу приходится более половины всех украинских беженцев в ЕС — 1,2 млн в Германии и почти 1 млн в Польше.

Хотя украинцы составляют около 6% польской рабочей силы, правые политики обвиняют их в чрезмерном получении социальных выплат. Президент Польши Кароль Навроцкий недавно наложил вето на закон о помощи украинцам, заявив, что только работающие и платящие налоги должны получать льготы.

В Германии партия AfD, лидирующая в опросах, требует прекратить выплаты украинцам и сократить военную помощь Киеву. Сообщается, что сейчас около 490 000 украинцев трудоспособного возраста получают пособия по безработице. Коалиция Мерца, стремясь к сокращению бюджета, готовит законопроект об ограничении социальных выплат. Однако социал-демократы в правительстве выступают против радикальных шагов.

"Мы не должны решать, кого Украина отправляет на войну, а кого нет", — заявил депутат СДПГ Себастьян Фидлер.

Ожидание и неопределенность

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что правительство пока не спешит принимать меры и хочет дождаться статистики за следующие месяцы. По его словам, нынешний всплеск может оказаться временным эффектом после вступления украинских правил в силу.

Баварский премьер Маркус Зедер предложил ЕС пересмотреть действие Директивы о временной защите, если Киев не ограничит поток выезжающих.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после войны ожидается вторая волна эмиграции из Украины. После открытия границ из Украины может выехать определенное количество мужчин, но массового выезда женщин уже не будет, заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Кроме того, мы рассказывали, кто из украинцев сможет жить бесплатно в Польше. Согласно некоторым данным, украинцы имеют в запасе не так много времени, чтобы приехать в страну и получить бесплатное место жительства.

Вас также могут заинтересовать новости: