Вся британская армия насчитывает около 70 000 человек.

Почти 100 000 украинских мужчин боеспособного возраста покинули страну за последние два месяца после того, как президент Владимир Зеленский смягчил правила выезда, свидетельствуют новые данные. Об этом пишет The Telegraph.

Польская пограничная служба сообщила, что 99 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу - основной маршрут выезда из страны - после того, как в конце августа были смягчены правила.

"Для сравнения, вся британская армия насчитывает около 70 000 человек. Предоставляя молодым украинцам больше свободы для выезда, власти надеялись, что позже больше людей вернутся и добровольно пойдут воевать", - сказано в статье.

Видео дня

В Германии, где канцлер Фридрих Мерц пытается ужесточить либеральные миграционные правила, число украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, прибывающих каждую неделю, к середине сентября резко возросло с 19 до более чем 1000. К октябрю это число выросло до 1400-1800 в неделю.

По словам представителя МВД Германии, новые въезды стали частью "первого этапа роста миграции после вступления в силу постановления, принятого Украиной летом".

Отмечается, что пастущее число украинцев усилит давление на Мерца, требуя прекратить поддержку беженцев из охваченной войной страны, которые укрываются в Германии. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии", занимающая первое место в опросах общественного мнения, призвала Берлин приостановить выплаты помощи украинцам, а также выступила против военной поддержки Киева.

Юрген Хардт, глава внешнеполитического ведомства праворадикальной партии ХДС, заявил:

"Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законодательстве привели к тенденции эмиграции, с которой мы должны бороться".

Украинские беженцы в Европе

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, военное положение не позволяло украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, даже если они не имели права на призыв в вооруженные силы, покинуть страну.

После трёх лет борьбы президент Украины Зеленский ввёл новое правило, разрешающее украинским мужчинам выезжать за границу до достижения 23 лет.

Уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии составляет 6,3 балла по 10-балльной шкале. Мигранты из других стран Восточной Европы, проживающие в Германии, в среднем довольны жизнью на 7,2 балла.

Вас також можуть зацікавити новини: